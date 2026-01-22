See the list of warming centers in Wayne, Oakland, and Macomb counties

(WXYZ) — As sub-zero temperatures begin to move into metro Detroit, a number of warming centers have been opened across the area.
You can see the list by county below.
- Orion Recreation Center - 3800 S Baldwin Rd, Lake Orion, MI 48359
- Brady Lodge / Bay Court Park - 6970 Andersonville Rd, Independence Township, MI 48346
- Highland Twp Public Library - 444 Beach Farm Cir, Highland Township, MI 48356
- Troy Community Center - 3179 Livernois, Troy MI 48083
- Farmington Hills Fire Station #5 - 31455 W 11 Mile Rd, Farmington Hills, MI 48336
- Costick Center - 28600 W 11 Mile Rd. Farmington Hills, MI 48336
- Oak Park Community Center - 14300 Oak Park Blvd., Oak Park, MI 48237
- Robert Bowens Senior Center - 52 Bagley St, Pontiac, MI 48341
- Hazel Park Community Center - 620 W Woodward Heights Blvd, Hazel Park, 48030
- Armada Senior Center - 75400 North Ave.
- Bruce Municipal Office - 223 E Gates St.
- Center Line City Hall – 7070 Ten Mile PM
- Center Line Parks and Recreation – 25355 Lawrence Ave.
- Chesterfield Township Library - 50560 Patricia Ave
- Clinton-Macomb Main Library – 40900 Romeo Plank
- Clinton-Macomb South Library – 35679 South Gratiot Avenue
- Fraser Public Library – 15260 15 Mile Rd.
- Harrison Township Public Library - 38255 L’Anse Creuse Street – Suite A
- Clinton-Macomb North Library - 54100 Broughton Road
- Memphis Fire Department – 35095 Potter
- Memphis Public Library – 34830 Potter
- Macomb County Health Department – Central Health Service Center - 43525 Elizabeth Road
- Macomb County Sheriff’s Office – 43565 Elizabeth Road
- Martha T. Berry Medical Care Facility – 43533 Elizabeth Road
- Salvation Army – Mount Clemens – 55 Church St.
- Lenox Township Public Library – 58976 Main Street
- Ray Township Senior Center - 64255 Wolcott
- Lois Wagner Memorial Library – 35200 Division Road
- Recreation Authority Center – 18185 Sycamore
- Macomb County Health Department – Southeast Family Resource Center - 25401 Harper Ave.
- Sterling Heights Public Library – 40255 Dodge Park Rd.
- Sterling Heights Senior Center – 40200 Utica Rd.
- Sterling Heights Community Center – 40250 Dodge Park Rd.
- Macomb County Health Department – Southwest Health Center - 27690 Van Dyke
- Washington Township Government Office – 57900 Van Dyke (1/2 Mile north of 26 Mile Road)
- Caroline Kennedy Library - 24590 George Street, Dearborn Heights , MI, 48127
- Eton Senior Center - 4900 Pardee, Dearborn Heights , MI, 48125
- Richard A. Young Recreation Center - 5400 McKinley Street, Dearborn Heights , MI, 48127
- Berwyn - Senior Center - 26155 Richardson, Dearborn Heights , MI, 48127
- John F. Kennedy Library - 24602 Van Born Road, Dearborn Heights , MI, 48127
- William Ford Senior Activities Center - 6750 Troy Street, Taylor, MI, 48180
- Garden City Police Department - 6000 Middlebelt Road, Garden City, MI, 48185
- Booker Dozier Recreation Center - 2025 Middlebelt Road, Inkster, MI, 48141
- Allen Park Community Center - 15800 White Street, Allen Park, MI, 48101
- Garden City Public Library - 31735 Maplewood Street, Garden City, MI, 48185
- Jefferson Barns Community Vitality Center - 32150 Dorsey Road, Westland, MI, 48186
- Community Center - 3525 Dix, Lincoln Park, MI, 48146
- River Rouge Police Department - 10600 W. Jefferson Avenue, River Rouge , MI, 48218
- Taylor Recreation Center - 22805 Goddard Road, Taylor, MI, 48180
- Kennedy Memorial Building - 3240 Ferris, Lincoln Park, MI, 48146
- Ethel Stevenson Senior Center - 4072 W. Jefferson, Ecorse, MI, 48229
- Radcliff Center - 1751 Radcliff Street, Garden City, MI, 48185
- Westland Fire Station 3 - 28801 Annapolis Road, Westland, MI, 48185
- Taylor Sportsplex - 13333 Telegraph, Taylor, MI, 48180
- Southgate Senior Center - 14700 Reaume Parkway, Southgate, MI, 48195
- Southgate Veterans Library - 14680 Dix Toledo Highway, Southgate, MI, 48195
- Westland Fire Station 1 - 35701 Central City Parkway, Westland, MI, 48185
- Westland City Hall - 36300 Warren Road, Westland, MI, 48185
- Westland Police Department - 36701 Ford Road, Westland, MI, 48185
- Kirksey Recreation Center - 15100 Hubbard, Livonia, MI, 48154
- Copeland Center - 2306 4th Street, Wyandotte, MI, 48192
- Robert and Janet Bennett Civic Center Library - 32777 Five Mile Road, Livonia, MI, 48154
- Carl Sandburg Library - 30100 Seven Mile Road, Livonia, MI, 48152
- Romulus Public Library - 11121 Wayne Road, Wayne, MI, 48174
- Senior Plaza - 2620 Holbrook Street, Hamtramck, MI, 48212
- Westfield Activities Center - 2700 Westfield Street, Trenton, MI, 48183
- Canton Public Library - 1200 S. Canton Center Road, Canton Charter Township, MI, 48188
- Summit on the Parkway - 46000 Summit Parkway, Canton Charter Township, MI, 48188
- Grosse Ille Public Safety Building - 24525 Meridian Street, Grosse Ile Township , MI, 48138
- Flat Rock Community Center - 1 McGuire Street, Flat Rock , MI, 48314
- Sumpter Township Community Center - 23501 Sumpter Road, Belleville, MI, 48111
- The Helm - 158 Ridge Road, Grosse Pointe Farms, MI, 48236