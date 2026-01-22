Local National Weather Sports Traffic Watch Now
See the list of warming centers in Wayne, Oakland, and Macomb counties

(WXYZ) — As sub-zero temperatures begin to move into metro Detroit, a number of warming centers have been opened across the area.

You can see the list by county below.

Oakland County:

  • Orion Recreation Center - 3800 S Baldwin Rd, Lake Orion, MI 48359
  • Brady Lodge / Bay Court Park - 6970 Andersonville Rd, Independence Township, MI 48346
  • Highland Twp Public Library - 444 Beach Farm Cir, Highland Township, MI 48356
  • Troy Community Center - 3179 Livernois, Troy MI 48083
  • Farmington Hills Fire Station #5 - 31455 W 11 Mile Rd, Farmington Hills, MI 48336
  • Costick Center - 28600 W 11 Mile Rd. Farmington Hills, MI 48336
  • Oak Park Community Center - 14300 Oak Park Blvd., Oak Park, MI 48237
  • Robert Bowens Senior Center - 52 Bagley St, Pontiac, MI 48341
  • Hazel Park Community Center - 620 W Woodward Heights Blvd, Hazel Park, 48030

Macomb County:

  • Armada Senior Center - 75400 North Ave.
  • Bruce Municipal Office - 223 E Gates St.
  • Center Line City Hall – 7070 Ten Mile PM
  • Center Line Parks and Recreation – 25355 Lawrence Ave.
  • Chesterfield Township Library - 50560 Patricia Ave
  • Clinton-Macomb Main Library – 40900 Romeo Plank
  • Clinton-Macomb South Library – 35679 South Gratiot Avenue
  • Fraser Public Library – 15260 15 Mile Rd.
  • Harrison Township Public Library - 38255 L’Anse Creuse Street – Suite A
  • Clinton-Macomb North Library - 54100 Broughton Road
  • Memphis Fire Department – 35095 Potter
  • Memphis Public Library – 34830 Potter
  • Macomb County Health Department – Central Health Service Center - 43525 Elizabeth Road
  • Macomb County Sheriff’s Office – 43565 Elizabeth Road
  • Martha T. Berry Medical Care Facility – 43533 Elizabeth Road
  • Salvation Army – Mount Clemens – 55 Church St.
  • Lenox Township Public Library – 58976 Main Street
  • Ray Township Senior Center - 64255 Wolcott
  • Lois Wagner Memorial Library – 35200 Division Road
  • Recreation Authority Center – 18185 Sycamore
  • Macomb County Health Department – Southeast Family Resource Center - 25401 Harper Ave.
  • Sterling Heights Public Library – 40255 Dodge Park Rd.
  • Sterling Heights Senior Center – 40200 Utica Rd.
  • Sterling Heights Community Center – 40250 Dodge Park Rd.
  • Macomb County Health Department – Southwest Health Center - 27690 Van Dyke
  • Washington Township Government Office – 57900 Van Dyke (1/2 Mile north of 26 Mile Road)

Wayne County:

  • Caroline Kennedy Library - 24590 George Street, Dearborn Heights , MI, 48127
  • Eton Senior Center - 4900 Pardee, Dearborn Heights , MI, 48125
  • Richard A. Young Recreation Center - 5400 McKinley Street, Dearborn Heights , MI, 48127
  • Berwyn - Senior Center - 26155 Richardson, Dearborn Heights , MI, 48127
  • John F. Kennedy Library - 24602 Van Born Road, Dearborn Heights , MI, 48127
  • William Ford Senior Activities Center - 6750 Troy Street, Taylor, MI, 48180
  • Garden City Police Department - 6000 Middlebelt Road, Garden City, MI, 48185
  • Booker Dozier Recreation Center - 2025 Middlebelt Road, Inkster, MI, 48141
  • Allen Park Community Center - 15800 White Street, Allen Park, MI, 48101
  • Garden City Public Library - 31735 Maplewood Street, Garden City, MI, 48185
  • Jefferson Barns Community Vitality Center - 32150 Dorsey Road, Westland, MI, 48186
  • Community Center - 3525 Dix, Lincoln Park, MI, 48146
  • River Rouge Police Department - 10600 W. Jefferson Avenue, River Rouge , MI, 48218
  • Taylor Recreation Center - 22805 Goddard Road, Taylor, MI, 48180
  • Kennedy Memorial Building - 3240 Ferris, Lincoln Park, MI, 48146
  • Ethel Stevenson Senior Center - 4072 W. Jefferson, Ecorse, MI, 48229
  • Radcliff Center - 1751 Radcliff Street, Garden City, MI, 48185
  • Westland Fire Station 3 - 28801 Annapolis Road, Westland, MI, 48185
  • Taylor Sportsplex - 13333 Telegraph, Taylor, MI, 48180
  • Southgate Senior Center - 14700 Reaume Parkway, Southgate, MI, 48195
  • Southgate Veterans Library - 14680 Dix Toledo Highway, Southgate, MI, 48195
  • Westland Fire Station 1 - 35701 Central City Parkway, Westland, MI, 48185
  • Westland City Hall - 36300 Warren Road, Westland, MI, 48185
  • Westland Police Department - 36701 Ford Road, Westland, MI, 48185
  • Kirksey Recreation Center - 15100 Hubbard, Livonia, MI, 48154
  • Copeland Center - 2306 4th Street, Wyandotte, MI, 48192
  • Robert and Janet Bennett Civic Center Library - 32777 Five Mile Road, Livonia, MI, 48154
  • Carl Sandburg Library - 30100 Seven Mile Road, Livonia, MI, 48152
  • Romulus Public Library - 11121 Wayne Road, Wayne, MI, 48174
  • Senior Plaza - 2620 Holbrook Street, Hamtramck, MI, 48212
  • Westfield Activities Center - 2700 Westfield Street, Trenton, MI, 48183
  • Canton Public Library - 1200 S. Canton Center Road, Canton Charter Township, MI, 48188
  • Summit on the Parkway - 46000 Summit Parkway, Canton Charter Township, MI, 48188
  • Grosse Ille Public Safety Building - 24525 Meridian Street, Grosse Ile Township , MI, 48138
  • Flat Rock Community Center - 1 McGuire Street, Flat Rock , MI, 48314
  • Sumpter Township Community Center - 23501 Sumpter Road, Belleville, MI, 48111
  • The Helm - 158 Ridge Road, Grosse Pointe Farms, MI, 48236
