What are the trick-or-treat times in metro Detroit for Halloween 2025?

Halloween is near, and the weather looks warm for trick-or-treating on Friday in metro Detroit!

Find out the times for trick-or-treating in your town below.

If you want your town added to the trick-or-treating hours list, please email the municipality and the official trick-or-treat hours to the WXYZ Digital Team.

Video: 2024 Halloween projections on Michigan Central Station

Allen Park - 5:30 p.m. to 8 p.m. (recommended)

Ann Arbor - 5 p.m. to 8 p.m. (Downtown Trick or Treat Parade on October 26, 2025)

Auburn Hills - No official time

Berkley - No official time

Beverly Hills - 6 p.m. to 8 p.m.

Birmingham - No official time

Bloomfield Township - No official time

Canton Township - No official time

Clawson - No official time

Commerce Township - 6 p.m. to 8:30 p.m.

Detroit - Halloween in the D events from 4/5 p.m. to 7/8 p.m. (click the links for specific precinct times)

Eastpointe - 5:30 p.m. to 7:30 p.m.

Ecorse - 5 p.m. to 8 p.m.

Flat Rock - 5:30 p.m. to 8:30 p.m.

Grosse Ile - 6 p.m. to 8 p.m.

Grosse Pointe Farms - 5 p.m. to 8 p.m.

Grosse Pointe Park - 5 p.m. to 8 p.m.

Grosse Pointe Woods - 5:30 p.m. to 8 p.m.

Hamtramck - 5 p.m. to 8 p.m.

Hazel Park - 6 p.m. to 8 p.m.

Highland Township - No official time but suggests 6 pm. to 8 p.m.

Huntington Woods - No official time but recommends 6 p.m. to 8 p.m.

Independence Township - 6 p.m. to 7 p.m.

Lake Orion - 6 p.m. to 8 p.m.

Lincoln Park - 5 p.m. to 8 p.m.

Macomb Township - No set time

Madison Heights - No official time but suggests 6 p.m. to 8 p.m.

Milford - No official time but suggests 6 p.m. to 8 p.m.

Monroe - 6 p.m. to 8 p.m.

Mt. Clemens - No official time but suggests 6 p.m. to 8 p.m.

Novi - Recommends 6 p.m. to 8 p.m.

Orion Township - 6 p.m. to 8 p.m.

Oxford - 6 p.m. to 7:30 p.m.

Pleasant Ridge - Recommends 5 p.m. to 7:30 p.m.

Richmond - 6 p.m. to 8 p.m.

Rochester Hills - 6 p.m. to 8 p.m.

Romulus - No official hours

Royal Oak - No official hours

St. Clair Shores - No official hours

Taylor - 5 p.m. to 8 p.m.

Trenton - 6 p.m. to 8 p.m.

Troy - Recommends 6 p.m to 8 p.m.

Warren - 6 p.m. to 8 p.m.

Waterford Township - 6 p.m. to 7 p.m. but some neighborhoods extend that time

West Bloomfield - 6 p.m. to 8 p.m.

White Lake Township - 6 p.m. to 7:30 p.m.

Wixom - 6 p.m. to 8:30 p.m.

Woodhaven - 6 p.m. to 8 p.m.

Wyandotte - 5:30 p.m. to 7:30 p.m.

