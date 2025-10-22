What are the trick-or-treat times in metro Detroit for Halloween 2025?

Halloween is near, and the weather looks warm for trick-or-treating on Friday in metro Detroit!
Find out the times for trick-or-treating in your town below.
If you want your town added to the trick-or-treating hours list, please email the municipality and the official trick-or-treat hours to the WXYZ Digital Team.
Video: 2024 Halloween projections on Michigan Central Station
Allen Park - 5:30 p.m. to 8 p.m. (recommended)
Ann Arbor - 5 p.m. to 8 p.m. (Downtown Trick or Treat Parade on October 26, 2025)
Auburn Hills - No official time
Berkley - No official time
Beverly Hills - 6 p.m. to 8 p.m.
Birmingham - No official time
Bloomfield Township - No official time
Canton Township - No official time
Clawson - No official time
Commerce Township - 6 p.m. to 8:30 p.m.
Detroit - Halloween in the D events from 4/5 p.m. to 7/8 p.m. (click the links for specific precinct times)
Eastpointe - 5:30 p.m. to 7:30 p.m.
Ecorse - 5 p.m. to 8 p.m.
Flat Rock - 5:30 p.m. to 8:30 p.m.
Grosse Ile - 6 p.m. to 8 p.m.
Grosse Pointe Farms - 5 p.m. to 8 p.m.
Grosse Pointe Park - 5 p.m. to 8 p.m.
Grosse Pointe Woods - 5:30 p.m. to 8 p.m.
Hamtramck - 5 p.m. to 8 p.m.
Hazel Park - 6 p.m. to 8 p.m.
Highland Township - No official time but suggests 6 pm. to 8 p.m.
Huntington Woods - No official time but recommends 6 p.m. to 8 p.m.
Independence Township - 6 p.m. to 7 p.m.
Lake Orion - 6 p.m. to 8 p.m.
Lincoln Park - 5 p.m. to 8 p.m.
Macomb Township - No set time
Madison Heights - No official time but suggests 6 p.m. to 8 p.m.
Milford - No official time but suggests 6 p.m. to 8 p.m.
Monroe - 6 p.m. to 8 p.m.
Mt. Clemens - No official time but suggests 6 p.m. to 8 p.m.
Novi - Recommends 6 p.m. to 8 p.m.
Orion Township - 6 p.m. to 8 p.m.
Oxford - 6 p.m. to 7:30 p.m.
Pleasant Ridge - Recommends 5 p.m. to 7:30 p.m.
Richmond - 6 p.m. to 8 p.m.
Rochester Hills - 6 p.m. to 8 p.m.
Romulus - No official hours
Royal Oak - No official hours
St. Clair Shores - No official hours
Taylor - 5 p.m. to 8 p.m.
Trenton - 6 p.m. to 8 p.m.
Troy - Recommends 6 p.m to 8 p.m.
Warren - 6 p.m. to 8 p.m.
Waterford Township - 6 p.m. to 7 p.m. but some neighborhoods extend that time
West Bloomfield - 6 p.m. to 8 p.m.
White Lake Township - 6 p.m. to 7:30 p.m.
Wixom - 6 p.m. to 8:30 p.m.
Woodhaven - 6 p.m. to 8 p.m.
Wyandotte - 5:30 p.m. to 7:30 p.m.