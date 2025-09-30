Detroit Tigers release AL Wild Card roster, lineup for game 1

(WXYZ) — The Detroit Tigers have released their full roster for the American League Wild Card series against the Cleveland Guardians, which kicks off on Tuesday.
Watch below: AJ Hinch not apologizing for Tigers making playoffs, but admits September was rough
The three-game series will have the first pitch at 1:08 p.m. Tuesday and Wednesday, and game three will be Thursday, if necessary.
Below is the lineup for game one on Tuesday
- SP: Tarik Skubal
- Parker Meadows - CF
- Gleyber Torres - 2B
- Kerry Carpenter - DH
- Spencer Torkelson - 1B
- Riley Greene - LF
- Wenceel Perez - RF
- Dillon Dingler - C
- Zach McKinstry - 3B
- Javier Baez
You can see the full roster below
Pitchers
- Kyle Finnegan
- Jack Flaherty
- Tyler Holton
- Brant Hurter
- Tommy Kahnle
- Troy Melton
- Casey Mize
- Keider Montero
- Rafael Montero
- Paul Sewald
- Tarik Skubal
- Will Vest
Catchers
- Dillon Dingler
- Jake Rogers
Infield/Outfield
- Javier Baez
- Andy Ibanez
- Justyn-Henry Malloy
- Zach McKinstry
Infield
- Trey Sweeny
- Spencer Torkelson
- Gleyber Torres
Outfield
- Kerry Carpenter
- Riley Greene
- Jahmai Jones
- Parker Meadows
- Wenceel Perez