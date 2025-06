Full field nearly set for 2025 Rocket Classic; here's who's teeing it up

(WXYZ) — Rocket Classic week is officially here and 156 golfers are set to tee it up starting Thursday at the historic Detroit Golf Club.

This year's field is nearly set with 10 major championship winners, 67 PGA Tour winners and 12 of the top 50 players in the Official World Golf Rankings.

Those players in the top 50 OWGR are:



No. 5 - Colin Morikawa

No. 7 - Keegan Bradley

No. 12 - Hideki Matsuyama

No. 17 - Ben Griffin

No. 20 - Patrick Cantlay

No. 29 - Wyndham Clark

No. 36 - Akshay Bhatia

No. 38 - Min Woo Lee

No. 39 - Cameron Young

No. 44 - Tony Finau

No. 46 - Byeong Hun An

No. 48 - Max Greyserman

There are four open spots from the Monday qualifiers.

Check out the field below:

Anders Albertson

Byeong Hun An

Mason Andersen

Aaron Baddeley

Akshay Bhatia

Keegan Bradley

Ryan Brehm +

Jacob Bridgeman

Hayden Buckley

Rafael Campos

Patrick Cantlay

Frankie Capan III

Ricky Castillo

Cameron Champ

Will Chandler

Luke Clanton

Wyndham Clark

Dominic Clemons +

Trevor Cone

Ben Cook #

Vince Covello

Quade Cummins

Joel Dahmen

Cam Davis

Cristobal Del Solar

Taylor Dickson

Nick Dunlap

Nico Echavarria

Austin Eckroat

Harrison Endycott

Tony Finau

Patrick Fishburn

Steven Fisk

Matt Fitzpatrick

David Ford

Rickie Fowler

Brice Garnett

Ryan Gerard

Doug Ghim

Noah Goodwin

Will Gordon

Chris Gotterup

Max Greyserman

Ben Griffin

Lanto Griffin

Emiliano Grillo

Adam Hadwin

Harry Hall

Nick Hardy

Garrick Higgo

Harry Higgs

Joe Highsmith

Ryo Hisatsune

Lee Hodges

Rico Hoey

Charley Hoffman

Nicolai Højgaard

Rasmus Højgaard

Max Homa

Joe Hooks

Rikuya Hoshino

Beau Hossler

Mark Hubbard

Stephan Jaeger

Zach Johnson +

Takumi Kanaya

Chan Kim

Michael Kim

Si Woo Kim

Tom Kim

Chris Kirk

Kevin Kisner

Kurt Kitayama

Patton Kizzire

Jake Knapp

Philip Knowles

Ben Kohles

Matt Kuchar

Michael La Sasso +

Nate Lashley

Thriston Lawrence

Min Woo Lee

David Lipsky

Luke List

Justin Lower

Peter Malnati

Ben Martin

Hideki Matsuyama

Matt McCarty

Ashton McCulloch +

Max McGreevy

Mac Meissner

Keith Mitchell

Francesco Molinari

Taylor Moore

Collin Morikawa

William Mouw

Trey Mullinax

Alex Noren

Henrik Norlander

Thorbjørn Olesen

Kaito Onishi

John Pak

Ryan Palmer

Jeremy Paul

Victor Perez

Paul Peterson

Chandler Phillips

James Piot +

Aldrich Potgieter

Seamus Power

Andrew Putnam

Chad Ramey

Matthew Riedel

Davis Riley

Patrick Rodgers

Thomas Rosenmueller

Kevin Roy

Antoine Rozner

Sam Ryder

Isaiah Salinda

Gordon Sargent

Adam Schenk

Greyson Sigg

Ben Silverman

Webb Simpson

David Skinns

Alex Smalley

Brandt Snedeker

Jackson Suber

Adam Svensson

Jesper Svensson

Davis Thompson

Michael Thorbjornsen

Braden Thornberry

Alejandro Tosti

Sami Valimaki

Erik van Rooyen

Kevin Velo

Kris Ventura

Karl Vilips

Camilo Villegas

Danny Walker

Matt Wallace

Vince Whaley

Paul Waring

Danny Willett

Aaron Wise

Gary Woodland

Norman Xiong

Cameron Young

Carson Young

* - Open Qualifier

+ - Sponsor Exemption

# - Section Champion